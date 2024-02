Il Cocoricò si trasforma in un teatro

Ragazzi e ragazze occuperanno la Piramide del Cocco. Ma niente musica elettronica e luci della notte. I giovani saranno gli spettatori della lettura scenica di Alice Ferranti, Aka (Also Known As), di Daniel J. Meyer, con Michele De Paola. Il Cocoricò diventa teatro per una mattina. Martedì alle 13 la rappresentazione destinata agli studenti e alle studentesse degli istituti scolastici riccionesi, promossa dall’Osservatorio sulla criminalità e organizzata della provincia di Rimini in collaborazione con Riccione teatro, Pandora lab e Istituto Cervantes Roma, e dal Cocoricò. Lo spettacolo inizierà alle 10 del mattino e sarà anticipato da una anteprima la sera precedente, lunedì alle 21 alla sala Granturismo in piazzale Ceccarini, all’interno del Palazzo del turismo. Il testo è stato selezionato nell’ambito della rassegna Wordbox-Nuova Scena Hispanica. L’opera racconta il viaggio di un adolescente di oggi che conduce lo spettatore davanti ad argomenti e domande più grandi del protagonista quali l’identità, l’amore, il sesso, il razzismo, il senso di appartenenza a una comunità e a un luogo, il rapporto con le proprie radici e, soprattutto, lo sguardo degli altri.