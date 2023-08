Il coinquilino accende la luce mentre lui dorme Lo aggredisce e lo ferisce a coltellate

Identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri di Rimini il 35enne di origine campana indicato come l’autore di un’aggressione avvenuta il giorno di Ferragosto in un condominio di viale Lecce, a Rivazzurra. Stando alla ricostruzione, il 35enne avrebbe ferito con un coltello a serramanico il coinquilino, un 39enne di Milano. Una lite che, stando alle testimonianze, sarebbe divampata improvvisamente per banali motivi: a innescare la rabbia e quindi la reazione del 35enne, che in quel momento stava dormendo, sarebbe stata infatti l’accensione della luce della stanza da parte del coinquilino. La dinamica è comunque al vaglio dei militari dell’Arma e gli accertamenti sono ancora in corso. Il 39enne, assistito dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha riportato alcune ferite su mani e braccia.