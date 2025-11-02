Il ‘collezionista’ di film: "Vi svelo in anteprima i segreti del cinema"

In principio furono i dvd a mostrare agli appassionati i retroscena e le curiosità dei loro film preferiti. Oggi ci pensa Antonio James Mascoli, content creator, "ma su TikTok non faccio balletti", cresciuto a Riccione, dove spesso torna a trovare amici e famiglia, e trapiantato a Roma, la città in cui ha iniziato a pubblicare video che svelano il dietro le quinte dei film prima che escano nelle sale, attirando così in poco tempo circa 300mila follower e arrivando alla Festa del cinema di Roma, con cui collabora da quattro anni.

Come descrive il suo lavoro?

"Sono un content creator divulgatore. Con i miei video porto le persone nei luoghi riservati agli addetti ai lavori, realizzando backstage per invogliarle a guardare i film".

Come c’è arrivato?

"Dopo aver studiato a Milano e in Inghilterra, cinque anni fa mi sono trasferito a Roma. Sono partito bussando alle porte. Ho lavorato per due anni come data manager sui set, fino a quando un amico non mi ha messo la pulce nell’orecchio, spronandomi a raccontare ciò che facevo su TikTok. Ancora non pensavo potesse diventare il mio lavoro, e soprattutto non immaginavo che avrei ottenuto tanto seguito".

Com’è stata la sua esperienza alla Festa del cinema?

"Sono particolarmente soddisfatto. Le live sul red carpet non sono mai state fatte in nessun altro festival del mondo. La Festa del cinema è sempre un allenamento importante, tutta esperienza che spero possa tornarmi utile in futuro, dato che vorrei diventare anche conduttore, come Paolo Bonolis".

Quando è nata la passione per il cinema?

"Non c’è stato un momento preciso, l’ho avuta fin da bambino. Il mio giocattolo preferito era la videocamera Vhs di famiglia. Anche tenere il microfono in mano mi è sempre piaciuto, in quei momenti spariva la timidezza". C’è un ricordo in particolare, della Riviera, che ha inciso sul suo percorso?

"Riccione è stata la mia prima vera casa. Il primo cinema in cui sono entrato è stato proprio il vecchio cinema Africa, a cui sono legatissimo: andavo con mia mamma e le chiedevo di rimanere a guardare tutti i film in programma. In ogni angolo di Riccione ho ricordi felici".

E Fellini?

"Me ne sono innamorato all’università, grazie ad un mio professore, Gianni Canova. Fellini ti dà una ricchezza interiore che pochi altri registi ti danno, e soprattutto ti lascia con la perplessità, ti fa interrogare su tante altre cose. Ogni volta che vengo a Rimini non posso non pensare ad Amarcord".

Anna Bellocchi