Il colpo di spugna di Loretta

Carlo Andrea Barnabè

Dai compagni che sbagliano alle compagne che si spogliano. Ma che scandalo è insaponarsi in reggiseno dentro una tinozza? Eppure c’è qualcuno nel Pd che storce il naso. Sono gli stessi che sfilano ai pride e si battono per le minoranze, ma che di fronte a una signora in vena di burle e burlesque sventolano lo statuto di partito. Lo show - dicono - andava autorizzato. Magari dopo un’accesa ma proficua discussione in direzione, votato e vidimato dai probiviri. Invece la compagna Loretta se n’è fregata. E’ salita sul palco e ha imbracciato la spugna. I militanti più anziani, tramortiti dall’ennesimo dibattito su dove va la sinistra, avranno sicuramente gradito.