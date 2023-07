Il colpo fallisce: ladri in carcere

Sente armeggiare al porta della sua villetta nel cuore della notte. Spaventata, la padrona di casa ha pensato bene di allertare i carabinieri. Che una volta arrivati sul posto hanno sorpreso, a pochi passi dall’abitazione, i presunti topi di appartamento, due marocchini di 20 e 30 anni. È accaduto attorno all’una di notte di ieri in via San Marino, a Santarcangelo. All’interno della recinzione posta attorno alla villetta è stato trovato un cacciavite, usato molto probabilmente dai malviventi per tentare di forzare il portone. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, ieri i due nordafricani sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Rimini, che ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento in carcere in attesa della prossima udienza. Difesi dall’avvocato Alessandro Buzzoni, gli indagati si sono difesi sostenendo di non essere dei ladri: si trovavano lì perchè volevano mangiare delle susine da un albero. Una cersione che contrasta con quella dei carabinieri, che li hanno sorpresi mentre si allontanavano di corsa dalla casa. Sono ora in corso accertamenti tesi a verificare un eventuale collegamento tra i due marocchini e altri furti nelle case e negli appartamenti commessi a Santarcangelo e nel resto della Valmarecchia nelle scorse settimane.

"Ringraziamo i carabinieri – dice Filippo Saccheti, l’assessore alla sicurezza di Santarcangelo – È positivo che in città, anche questa estate, siano arrivati rinforzi. Siamo in contatto costante con le forze dell’ordine, per mantenere alta l’attenzione su Santarcangelo. E siamo consapevoli dell’importanza di una migliore collaborazione con la Polizia locale, che può supportare azioni di monitoraggio e presidio. Stiamo inoltre valutando la possibilità di potenziare i sistemi di videosorveglianza".