Il comandante si trasforma in un prof

Una lezione di vita. Il 15 febbraio, l’Arma dei carabinieri, nella persona del comandante Carmelo Carraffa, ha tenuto un incontro con noi a scuola per il progetto ‘Legalità‘. Si è parlato di bullismo, cyberbullismo, dei pericoli legati ai social, delle dipendenze dai videogiochi, di fumo, alcol e droghe. Le conseguenze che ne derivano sono gravi e possono generare traumi, depressione, isolamento sociale e, nei casi peggiori, il suicidio. Il comandante è stato accattivante e coinvolgente, e abbiamo anche parlato di esempi reali, sugli argomenti trattati.

Durante l’incontro ci siamo chiesti: "Cosa potrebbe succedere se non ci fossero regole, leggi, anche solo per una settimana?". Dopo varie discussioni e interventi, abbiamo capito che tutto piomberebbe nel caos e che avere leggi e rispettarle è fondamentale per vivere in serenità e civilmente. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di farci capire che dobbiamo cercare di non farci trascinare dalle cattive compagnie e di ragionare sempre con la nostra testa: obiettivo raggiunto. Ogni giorno è un’occasione per imparare e per crescere responsabilmente.

Classe II A