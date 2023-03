Il comando dei vigili in cerca di rinforzi: aperto un nuovo bando

Cercansi vigili per aumentare le unità del corpo intercomunale di polizia locale a Riccione. Il Comune ha indetto un concorso per aspiranti vigili, come promesso mesi quando fa quando l’assessore Oreste Capocasa aveva annunciato la volontà e necessità di aumentare l’organico. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata solo in via telematica, sul sito del Comune di Riccione, sezione trasparenza, sottosezione bandi di concorso, al seguente link: https:comunericcione-rn.elixforms.itrwe2module_preview.jsp?module_tag=ricc_mod_bnd_021. Il bando si è aperto il 3 di marzo e si chiuderà a mezzogiorno del primo giorno di aprile. La Uil ha preso la palla al balzo, e si è subito attivata per supportare i giovani che vogliano intraprendere il mestiere del vigile. L’iniziativa di formazione e preparazione si terrà a Rimini nella sede Uil Fpl di via del Ciclamino 18.