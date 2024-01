Il comitato: "A Novafeltria resterà solo l’ambulanza"

L’incontro sull’ospedale di Novafeltria con l’assessore regionale Raffaele Donini? "Una sconcertante e inutile passerella politica". E la promessa del Pd sul Pronto soccorso a Novafeltria "è stata evidentemente disattesa". Anzi, il Pd "avalla "iniziative che lasciano intendere la volontà di depotenziare l’ospedale". Così attacca Valmarecchia libera, coalizione dei partiti di centrodestra. "Se a Novafeltria resterà aperto il Ppi, il punto di primo intervento, accanto al nuovo Cau, il centro di assistenza urgenza, lo si deve solo all’operato del sindaco Stefano Zanchini e del comitato". E proprio il comitato ’Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ rincara. "Siamo gli unici in Romagna ad avere diritto al riconoscimento previsto dal decreto Balduzzi per gli ospedali nelle area disagiate", fa notare la presidente Silvana Travaglini. Che sul mantenimento del Ppi lancia l’allarme. "Si gioca sui termini. Il Ppi territoriale e quello ospedaliero (in pratica un piccolo pronto soccorso) non sono la stessa cosa. E sotto i 6mila accessi all’anno, come nel nostro caso, il Ppi diventa territoriale". Per la Travaglini "dai vari documenti in nostro possesso non risulta nulla che consenta di mantenere attivo il Ppi ospedaliero inaugurato nel 2013, costato 1,3 milioni di euro, con 2 ambulatori, 2 stanze per osservazione brevi, un medico, 2 infermieri, una caposala. Così si riduce il nostro ospedale a una casa della salute con una sola ambulanza".

Non ci sta il direttore Ausl Tiziano Carradori: "Basta retropensieri. L’arrivo dal 29 gennaio del Cau a Novafeltria non farà chiudere il Ppi. Si tratta invece di un servizio aggiuntivo. E il Cau l’ho richiesto io in seguito all’incontro del 25 settembre scorso". Il direttore fa chiarezza a partire da un punto nodale: "I servizi sanitari in area svantaggiata che vanno potenziati non sono quelli che fanno etichetta, ma quelli realmente necessari alle persone. E dal 2020 la presenza e la rendicontazione di questi servizi in alta Valmarecchia è stata senza precedenti". Ma i sindaci della Valmarecchia e il comitato continuano a rivendicare il riconoscimento previsto dal decreto Balduzzi. "L’ospedale ’Sacra Famiglia’ – replica Carradori – è riconosciuto tale già dal 2018, con le funzioni espressamente citate dal decreto (che bisogna conoscere), mantenute e non ridotte nell’attività, come l’automedica". Carradori snocciola i dati. "Gli accessi al Ppi sono costanti: 8.247 nel 2019, poco più di 8.300 lo scorso anno. Di questi, circa il 90% sono pazienti non urgenti. L’automedica, l’anno scorso, al 30 novembre ha operato 276 uscite. I servizi sanitari sono dimensionati alle caratteristiche del territorio, monitorati costantemente e i risultati inviati ai sindaci. Certe rivendicazioni non sono coerenti".

m.c.