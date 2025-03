Il comitato al sindaco:: "Venga qui a parlare della questione Buzzi"

"L’idea di Filippo Sacchetti di proporre un appuntamento mensile con i cittadini ‘Un caffè col sindaco’ è una bella iniziativa. Ma dovrebbe anche rispondere a noi residenti sulla bonifica dell’ex Buzzi". Il comitato cittadino si scaglia contro il sindaco e torna a chiedere chiarimenti: "Abbiamo un tema importante da trattare con Sacchetti, ovvero la bonifica della ex Buzzi. Peccato che, nonostante le nostre legittiime richieste di un incontro sul tema, il sindaco ancora non abbia fissato una data. A oggi nemmeno ci ha risposto". Da qui la proposta: "Siamo noi a invitare il sindaco a bere un caffè a nostre spese, proprio al bar di fronte l’ex Buzzi. Non esiste solo il centro a Santarcangelo, ma anche periferie bistrattate, di cui la politica non si occupa".