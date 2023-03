Il comitato: "Amianto nel cantiere" Ma il sindaco: "Non in quell’area"

Le proteste contro l’allevamento di polli in costruzione a Maiolo infiammano la Valmarecchia. "Alla Cavallara - scrive il Comitato Per la Valmarecchia - è comparso l’amianto. Quando sono iniziata la demolizione dei capannoni, la ditta non ha previsto interventi legati alla rimozione in sicurezza della sostanza pericolosa. Ci chiediamo se nelle macerie triturate e utilizzate per i terrapieni che ospitano i nuovi capannoni ci sia amianto". Il documento a cui fa riferimento il comitato - e che evidenzierebbe la presenza di amianto nel sito - è la notifica preliminare elaborata dal responsabile della sicurezza del cantiere trasmessa ad Ausl e Ispettorato del lavoro. "Sono stato informato dal comitato e ho interessato l’unità operativa Ausl, che ha effettuato un primo sopralluogo - spiega il sindaco di Maiolo, Fattori - La presenza di amianto sarebbe minima, legata non alle strutture ma a materiali abbandonati in un’area non interessata dai lavori".