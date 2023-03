Il comitato bacchetta il Comune sull’inceneritore: "In fumo i 600mila euro di indennità per l’impianto"

"Ancora non si sono visti i famosi 600mila da indennità per disagio ambientale, che il Comune di Coriano avrebbe dovuto incassare per la presenza dell’inceneritore". La denuncia arriva dal comitato di Sant’Andrea in Besanigo, con il portavoce Pierpaolo Agostini. "A tutto febbraio siamo l’unico comune, dei 5 beneficiari nella provincia di Rimini, a cui Atersir ha sospeso l’erogazione dell’indennità di disagio ambientale dell’inceneritore per gli anni 2021 e 2022. La cosa ci ha lasciato basiti". Il comitato non dà la responsabilità a Hera, titolare dell’inceneritore, né ad Atersir. "Non ci saremmo aspettati che dal Comune ignorassero i vari solleciti fatti da Atersir e non venissero prodotte le necessarie integrazioni in modo tale da far entrare nelle casse comunali il bonifico di Herambiente di circa 600 mila euro annui". In chiusura: "Il mancato incasso di circa 600 mila euro annui dovrebbe essere una forte preoccupazione per chi amministra il Comune e per le forze politiche di opposizione".