Il comitato: "Day hospital con una sola infermiera". L’Ausl: "Problema risolto"

Una sola infermiera al day hospital oncologico di Novafeltria, costretta a dividersi tra medicazioni, cure al malato, risposte agli allarmi e al telefono per fissare nuovi appuntamenti. A denunciare il caso ci ha pensato il Comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’, che ha segnalato alla direzione del distretto Rimini Nord dell’Ausl "l’ennesima disfunzione" al day hospital oncologico di Novafeltria per assenze di personale. L’Ausl, però, precisa che "la presenza prevista per la giornata oggetto di segnalazione, era di un’infermiera e una operatrice socio-sanitaria. L’operatore assegnato aveva richiesto un congedo e per tale motivazione debitamente sostituita. L’assenza improvvisa della medesima Oss, intercorsa il mattino stesso, ha determinato la situazione riportata, eccezionale, di un’unica infermiera presente. La situazione è stata ripristinata".