Il comitato di Sant’Andrea contro l’impianto di biometano

Nell’uovo di Pasqua un nuovo impianto di biometano nella zona di Raibano. Per il comitato di Sant’Andrea in Besanigo non è la sorpresa migliore da trovare. "Il ‘Triangolo delle Bermude’ - scrive Pier Paolo Agostini - che si estende tra Raibano, Scacciano e Besanigo rischia di essere ulteriormente compromesso dal previsto aumento delle emissioni industriali. La società agricola, attigua all’inceneritore di Hera, ha chiesto ed ha ottenuto dal Comune di Coriano il 6 marzo una modifica gestionale con riconversione da centrale biogas ad impianto di produzione biometano da scarti agricoli, il che significa letame e altre tipologie". Con questo cambio per il comitato si va nella direzione di "un aumento significativo della capacità produttiva che, a caduta, comporterà un impatto considerevole sulla quantità di emissioni in atmosfera". Il bersaglio del comitato è l’amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco Ugolini e la vice Spinelli. "Fin dalle prime fasi del procedimento, nel settembre scorso, sia il sindaco che la sua vice hanno evitato di informare e coinvolgere i residenti della zona che con l’impianto (e con le sue emissioni odorigene) si troveranno a convivere. Nessuna assemblea pubblica di quartiere, né tanto meno un consiglio comunale aperto".