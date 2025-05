Il comitato: "Il tavolo di controllo sull’allevamento è solo una toppa"

Ancora polemiche sul nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo. La Provincia ha aderito al tavolo di monitoraggio dell’attività, indicando le regole per i controlli. Per il comitato ’Per la Valmarecchia’, che si batte da anni contro l’allevamento, si poteva e doveva fare di più. "Abbiamo atteso la pubblicazione della delibera della giunta regionale in merito al tavolo tecnico che dovrebbe monitorare l’allevamento di Maiolo per esprimerci con un commento – premette il comitato – Nella delibera, il riferimento è a un tavolo formato dai soggetti che hanno partecipato all’iter amministrativo e autorizzato per l’allevamento Fileni". Secondo il comitato "la Regione – che deve nominare il coordinatore del tavolo – si prende ancora tempo, rimandando questa nomina a un momento successivo". E ancora: "A questo tavolo la partecipazione di esperti esterni potrà essere ammessa, ma non necessariamente con diritto di parola e senz’altro senza alcun potere di rappresentare istanze critiche rispetto al futuro allevamento".

"Per questo motivo, come abbiamo sempre detto – è la conclusione del comitato – riteniamo che sia una toppa abbastanza mal cucita su una situazione che rischia di avere un impatto negativo sulla Valmarecchia". Il tavolo di controllo tra l’altro, ha evidenziato Patrick Wild, consigliere di maggioranza a Santarcangelo e nell’Unione della Valmarecchia, partirà in ritardo, dopo che i lavori per il nuovo allevamento sono iniziati da tempo. "Ma è l’unica iniziativa concreta – ha spiegato Wild – che abbiamo potuto intraprendere".