Il comitato incontra il ministro per fermare l’allevamento di polii

Il comitato contro l’allevamento Fileni a Maiolo ha incontrato ieri il ministro Gilberto Pichetto Fratin con il senatore Marco Croatti (M5s). La richiesta è una sola: bloccare il progetto. La delegazione ha illustrato i problemi legati all’arrivo di 16 capannoni industriali per allevamenti intensivi di polli. "E’ un progetto industriale _ dice Croatti _ sfregio per l’identità dei luoghi, e ha enormi criticità: da quelle nell’iter autorizzativo a quelle ambientali, paesaggistiche. Un progetto che avrà un grande impatto anche in termini di occupazione di suolo agricolo, con un aumento di due ettari e mezzo di superficie impermeabilizzata rispetto a quello abbandonato dal 2009". Al ministro Pichetto Fratin sono state presentate le oltre 78mila firme della petizione, per chiedere di fermare l’allevamento, e l’appello di tante associazioni di categoria. Il ministro ha garantito attenzione massima su alcuni aspetti ambientali, come l’inquinamento di azoto e ammoniaca, e sulla candidatura per l’inclusione nella lista del patrimonio Unesco dell’Appennino. "L’atteggiamento della Regione è ingiustificabile _ continua Croatti _ avalla il progetto in un’area dal grande valore paesaggistico, storico e culturale. La Valmarecchia è un territorio la cui vocazione non è certo industriale, è un tesoro naturalistico di biodiversità che andrebbe valorizzato, rafforzando le sinergie con la costa".