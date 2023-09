Il comitato insiste: "Così si smantella l’ospedale"

Il giorno dopo, il ‘Sacra Famiglia’ è sempre più "stabilimento di Novafeltria e sempre meno ospedale". Il confronto al teatro Sociale tra il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini e la popolazione dell’alta Valmarecchia non schiarisce le nubi all’orizzonte della sanità. Nonostante le cifre sbandierate dal numero uno dell’Ausl Romagna (3,5 milioni da investire), il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale’ mostra pollice verso. "Le dichiarazioni del centrosinistra e dell’assessore regionale Donini facevano pensare che il direttore generale portasse la bella notizia: attiviamo il nuovo pronto soccorso a Novafeltria. Niente di tutto questo" è l’amaro giudizio del comitato. Anche il sindaco Zan-chini lancia l’allarme: "Il nostro punto di primo intervento diventerà un Cau, si trasformerà in poco più di un semplice ambulatorio". Lo stesso, nefasto scenario che dipinge anche il comitato quando giudica il non detto in teatro peggio di quanto pronunciato: "Hanno già deciso di passare lo ‘stabilimento di Novafeltria’ (così chiamano l’ospedale) all’interno del dipartimento cure primarie alle dipendenze dirette del direttore di distretto".

Anche Luigi Cappella, medico e politico di lungo corso (ex sindaco di Casteldelci) fa la sua diagnosi. Il Cau? "Ho molte perplessità. Potrebbe avere un senso se accogliesse persone per le quali l’invio subito al pronto intervento o pronto soccorso viene ritenuto non necessario". Dunque? "Pronto intervento com’è ora con possibilità di fare esami di laboratorio e radiografici e consulto di specialisti in caso di esame ed eventualmente ricovero nel reparto di Medici-na interna dell’ospedale di Novafeltria che è un presidio insostituibile". Il comitato insiste: "Il progetto originario di fare del Sacra famiglia un ospedale di comunità (gestito da un medico di medicina generale per 56 ore al giorno e qualche infermiere) non è mai stato riposto nel cassetto. Sindaci dell’Alta valle, ribellatevi".