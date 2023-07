Il comitato: "L’ospedale va difeso e potenziato"

"I servizi territoriali della Casa della comunità, inaugurata pochi giorni fa a Novafeltria, sono fondamentali per evitare l’ospedalizzazione dei pazienti. Ma proprio sull’ospedale Sacra Famiglia, i problemi non sono stati risolti. I servizi restano depotenziati". Torna ad attaccare Ausl Romagna e sindaci dell’alta Valmarecchia, il comitato cittadino ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ che in questi anni si sta battendo per riconoscere il Sacra Famiglia come nosocomio in area disagiata. "Abbiamo ancora una chirurgia completamente destrutturata – commenta il comitato –. Bisogna lavorare per l’area disagiata altrimenti saremo sempre alla mercé del primario che si trasferisce o del direttore generale che sull’ospedale di Novafeltria non nutre interesse, un’identità inequivocabile che l’azienda tramite il decreto Balduzzi dovrebbe formalizzare e attuare". Poi parla delle liste di attesa "di un anno o due, e il sotto organico dei medici in medicina, i lavori strutturali progettati e riprogettati per chirurgia e lungodegenza, la radiologia, con le prenotazioni cup solo al mattino, mentre il pomeriggio il medico radiologo referta solo gli esami di Rimini". E va avanti: "Abbiamo il punto di primo intervento che ha solo due medici, l’anestesista non più presente sabato, domenica e festivi; il dermatologo che manca da 2 anni, l’oculista assente da uno. Per non parlare strumentazioni obsolete in ginecologia e radiologia. Senza servizi, i cittadini sono costretti a rivolgersi alla sanità a pagamento. L’inaugurazione della Casa della comunità ci è parsa solo un concerto di sviolinate verso l’Ausl. Le azioni da fare sono altre".