Il comitato mette foto e video in piazza

Il comitato scende in campo per denunciare il degrado di piazza Repubblica. Lo fa con un dossier fotografico che sarà diffuso sui social e portato all’attenzione dell’amministrazione. Foto e video di alcune aree della piazza: pavimentazione interrotta in più punti, erbacce, grate furi posizione. "Questa situazione va avanti da anni _ spiega Paolo Pazzaglini, vicepresidente del Comitato _ e molti residenti segnalano problemi di degrado e disordine che sta diventando non solo poco estetico. Chi cammina in piazza rischia di cadere, ma anche per quanto riguarda la sicurezza non possiamo nascondere il nostro disappunto". Da tempo i residenti lamentano la presenza di balordi e bivacchi di giovani con bottiglie di vetro. "Chiediamo più telecamere e pattuglie di vigili _ continua Pazzaglini _ Questa piazza, un fiore all’occhiello negli anni ‘90, deve essere ristrutturata e messa in sicurezza con un piano di intervento ampio". In estate diventa anche una piazza per gli spettacoli dal vivo. "La sindaca ha promesso un intervento nel 2026 da 700mila euro _ prosegue Pazzaglini _ ma non possiamo aspettare un altro anno. La pavimentazione semidistrutta in più punti e altri disagi non si possono più tacere, le foto dei nostri concittadini lo confermano. Le posteremo sui social per alimentare il dibattito cittadino. E’ una situazione che si protrae da troppo tempo, chiediamo di intervenire, specie adesso che siamo alle porte della stagione estiva". La nuova scuola primaria cambierà volto anche al quartiere, una piazza rinnovata e ristrutturata completamente potrebbe divenire la giusta cornice al futuro plesso scolastico.

Luca Pizzagalli