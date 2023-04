Il comitato: "Niente visite per i diabetici, costretti a farle a Cattolica"

Tempi biblici per prenotare una visita diabetologica all’ospedale ’Sacra Famiglia’ a Novafeltria. "La risposta dell’azienda sanitaria è molto deludente – va all’attacco il comitato civico ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ – Se oggi si chiama il Cup per prenotare una visita specialistica diabetologica, ci si sente rispondere che per farla a Novafeltria l’agenda è chiusa e che la prima data utile è l’8 giugno a Cattolica".

Non è finita qui. "Molti pazienti diabetici residenti in Valmarecchia – continua il comitato – ci dicono che accedere all’ospedale locale è diventato quasi impossibile. Sappiamo che nel distretto sanitario di Rimini i medici sono una risorsa sempre più rara. Ma, a nostra volta, ci chiediamo se non sia il caso di organizzare meglio il lavoro: anziché far girare i 1300 pazienti su e giù per la Romagna, si potrebbe aprire l’agenda delle visite specialistiche anche a Novafeltria e fissare gli appuntamenti". Questo "per rendere fruibile, al pari di altri territori, questo indispensabile servizio".

Il comitato poi ricorda i dati sui diabetici. "Le persone che soffrono di diabete in Emilia Romagna corrispondono circa al 7%. Per l’alta Valmarecchia la stima ammonta a circa 1.300 pazienti". Questi numeri "suggeriscono che serve anche nella nostra vallata un investimento sull’assistenza terapeutica e specialistica ambulatoriale – conclude il comitato – Questo potrebbe anche aiutare a ridurre gli ingenti costi delle ospedalizzazioni. Solo il 9% della spesa riguarda i farmaci antidiabete; il 31% è legato alle terapie per complicazioni e patologie concomitanti, oltre il 40% al ricovero ospedaliero".