Il comitato scrive alla sindaca "Fermi i lavori per l’antenna"

Il Comitato No Antenna Iliad che si batte contro l’impianto alto 27 metri in viale Belluno, ieri ha inviato una Pec agli uffici tecnici del Comune di Riccione (Suap ed Ambiente), nonché ad Arpae, Ausl, Enac ed Enav, intimando l’immediata sospensione dei lavori in corso d’opera. Il motivo? Nel visionare le carte emesse dai vari enti, fa sapere lo stesso comitato che ieri ha proseguito il sit-in nel parco antistante, raccogliendo altre firme –ora più di quattrocento –, "l’opera sarebbe stata autorizzata sulla base di vecchie planimetrie non conformi alla situazione edificatoria e stradale attuale dell’area".

Nello specifico il comitato riporta che "l’installazione dell’antenna è stata erroneamente attribuita in tutti gli atti pubblici autorizzativi dei vari enti a un numero civico diverso da quello del legittimo proprietario dell’area in cui dovrebbe essere collocata". La missiva è stata inviata anche alla sindaca Daniela Angelini e all’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, che nella pubblica assemblea di martedì si sono impegnati a verificare e mediare con Iliad una soluzione alternativa per l’antenna. Con un’ulteriore lettera inviata al Comune, i residenti fanno leva affinché Arpae effettui controlli e misurazioni in zona per verificare l’intensità dei campi elettromagnetici pre-opera per compararli con quelli post-opera, nel caso non si riesca ad ottenerne lo spostamento.

Nives Concolino