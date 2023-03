Il comitato si appella a Bonaccini Fileni: "Nessun pericolo amianto"

La guerra dei polli va avanti e il comitato ’Per la Valmarecchia’ rilancia. Il gruppo in lotta contro il nuovo allevamento avicolo di Fileni a Maiolo, ha chiesto "un incontro urgente" a Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e a Emma Petitti, presidente del consiglio regionale. Il comitato ricorda "le 75mila firme raccolte (su change.org)" e "l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Novafeltria" per fermare il progetto. Continua a tener banco la questione amianto. Il comitato chiede alla Fileni di "condividere con l’opinione pubblica il piano per la rimozione dell’amianto" del 2016 e dell’anno in corso. Sulla questione Fileni ha già spiegato al comitato che "non esiste alcun pericolo da amianto".

Ma il comitato insiste: "È stata una sorpresa vedere ieri, a fronte delle assicurazioni di Fileni, mezzi e uomini della ditta Fratelli Giorgi impegnati nella bonifica dell’amianto all’interno dei vecchi capannoni. Ci chiediamo: l’amianto era presente all’interno degli edifici già abbattuti?". L’azienda ribadisce di aver già rimosso e bonificato le parti di amianto trovate via via a partire dal 2016. Il proseguire dell’attività del cantiere "ha permesso di accedere totalmente ai locali e rinvenire, la presenza di ulteriori elementi contenenti amianto. Il 28 febbraio scorso l’Ausl ha effettuato un sopralluogo nel cantiere e lo stesso giorno è stata incaricata la Fratelli Giorgi di procedere alle bonifiche dei rinvenimenti, accertati nei giorni precedenti. Il 6 marzo, a seguito di approvazione dell’Ausl del piano, sono state avviate le operazioni di bonifica, ancora in corso ma in via di conclusione". Intanto lunedì sera il sindaco di Talamello ha incontrato il comitato e il 3 aprile in consiglio di discuterà dell’allevamento.