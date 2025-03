Il Comites incontra Craxi e Cicchitto

C’erano anche i rappresentanti del Comites, con in testa il suo presidente Alessandro Amadei (nella foto) venerdì scorso alla presentazione del libro scritto dalla presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato Stefania Craxi dal titolo ‘All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti’ e del libro scritto dall’ex parlamentare ed ex coordinatore di Forza Italia Fabrizio Cicchitto dal titolo ‘Controcorrente. Una storia liberalsocialista‘. A moderare gli interventi durante l’evento organizzato dal Partito dei Socialisti e dei Democratici al Teatro Titano è stato Sergio Pizzolante, ex parlamentare ed ex segretario della Federazione provinciale di Rimini del partito socialista, il quale si è soffermato sul solido legame tra Craxi, i socialisti italiani e la Repubblica di San Marino. "Vogliamo ringraziare al Partito dei Socialisti e dei Democratici – dicono dal Comites – per avere organizzato un evento di così grande spessore culturale e politico".