Il commercio resiste: "Ora attendiamo gli hub"

Sono sempre meno le attività commerciali che chiudono, e nel 2024 il saldo è positivo, spiegano dal municipio riccionese dati alla mano. "Un dato significativo emerge nel 2024, con 99 nuove attività/subentri (di cui 67 nuove aperture e 32 subentri) a fronte di 62 cessazioni, segnando un saldo positivo e una spinta rigeneratrice del tessuto commerciale. Anche nel 2025, i dati parziali (aggiornati al 25 settembre) indicano 75 nuove attività/subentri e 32 cessazioni".

Sono questi i numeri del report che l’amministrazione porterà sul tavolo del G20 spiagge atteso domani. Ma sono numeri che non convincono chi da anni vive le difficoltà del commercio. "Mi riservo di verificare questi numeri in sede di Camera di commercio" premette Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti. Verifica a parte, per il presidente c’è un elemento che non viene citato, ma che risulta fondamentale. "Anche facendo riferimento a questi numeri è inequivocabile negli ultimi anni un turnover di attività che ha portato a un abbassamento della qualità del commercio in città. Inutile girarci attorno, il settore soffre, le vacanze mordi e fuggi in piena estate e la minore capacità di spesa degli italiani sono alcuni degli elementi che incidono sui bilanci delle attività".

Sono oltre un migliaio le attività commerciali in città. In totale si arriva a 1.091 suddivise tra 319 esercizi alimentari e 772 non alimentari. L’altra faccia della medaglia sono gli investimenti che sta facendo l’amministrazione. "I dati confermano la resilienza e la forza vitale del nostro tessuto commerciale – dice la sindaca Daniela Angelini –. Per questo stiamo investendo moltissimo in infrastrutture, pensiamo al nuovo viale Ceccarini o ai prossimi hub urbani, con l’obiettivo prioritario di sostenere l’iniziativa privata. Sono i privati, con la loro capacità di innovazione e rischio, che possono realmente fare la differenza nel rilancio e nell’innalzamento della qualità dell’offerta commerciale. Il nostro ruolo è creare le condizioni migliori in termini di contesto, decoro e servizi". Su questo aspetto "chiaramente ognuno faccia la propria parte – chiude Vagnini –. Attendiamo che si proceda con gli hub".

Andrea Oliva