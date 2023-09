Il commercio rialza la testa: tre aperture

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova,. A dar retta al principio investigativo, dunque, si può parlare di commercio che rialza la testa a Villa Verucchio, e lo fa tutto al femminile. Due nuove attività alzano il sipario nella popolosa frazione e sono gestite da donne, la terza è un ritorno di un mito della ristorazione al quale invece manca una presenza dell’altra metà del cielo. Con l’arrivo dell’autunno fiorisce ‘Miss Magnolia’, l’estroso negozio di fiorista (ma non solo) che da mesi Samantha Fabbri sta allestendo con cura maniacale ed estro. Lei, 34 anni, moglie e mamma di due figli, da sempre impegnata nell’attività di famiglia, la famosa tipografia La Pieve di Villa Verucchio, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il negozio di fiori del paese aveva chiuso la saracinesca, lei cullava il desiderio di mettere a disposizione della comunità il suo estro: ‘Miss Magnolia’ diventa realtà. L’attività (in via Marecchiese, di fianco all’autoscuola Villanova) proporrà fiori per tutti gli eventi e le celebrazioni della vita, ma anche oggetti d’artigianato e cornici dipinte a mano per accompagnare gli omaggi floreali destinati a battesimi, comunione e cresime, matrimoni e ricorrenze. Tutta al femminile anche l’avventura de ‘Il Tempio del benessere’: Gessica, Laura, Mila e Monica sono le titolari della nuova attività che ha appena aperto i battenti in via Casale 448. Musicoterapia, yoga, riequilibrio posturale, metodo Grinberg, schiatsu, personal trainer e laboratori esperienziali nel pacchetto proposto.

Sabato 23 riapre i battenti dopo due mesi di stop anche l’intramontabile Tramontana, un simbolo del ballo e della ristorazione sulla prima collina di Villa Verucchio. Al timone c’è sempre lui, Pino Bernardi, 82 anni è ancora una forza della natura. Nemmeno pandemia e lockdown l’hanno messo in fuorigioco, lui che iniziò con lo storico Tahiti nel 1977. "Sono animato dalla stessa passione di sempre: accoglienza, ristorazione, musica, il mio mestiere è far stare bene le persone" assicura Pino, a cui per sua ammissione manca però una figura femminile al suo fianco nell’attività. Ora la nuova sfida: sabato 23 si parte con la musica di Roberto Tomasi e Mirna Fox e domenica la nuova proposta ‘all you can eat’ alla verucchiese. Pizza a volontà (e una bevanda) a soli 13 euro. "È la mia proposta per venire incontro alle famiglie".

m. c.