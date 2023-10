Il commercio trema: "Calo del 20 per cento"

Commercio da bollino rosso. "Annata negativa per più situazioni, un calo generalizzato che per tanti si aggira sul 20%" premette Sabrina Noberini, referente per il commercio di Confcommercio e consigliere Federmoda a livello provinciale.

Noberini, partiamo dall’estate, com’è andata?

"Male. In maggio si prevedevano incassi superiori fino al 20%, ma l’alluvione e le fake news che l’hanno seguita hanno prodotto un effetto negativo pesante. L’inizio stagione è partito con un -30% delle vendite, complice anche la mancanza di una immediata ed efficace campagna che smentisse sui mercati stranieri le false voci sull’alluvione".

L’autunno sotto che stella è iniziato?

"Il sole ha aiutato il balneare, ma non l’abbigliamento. Il caldo ha frenato le vendite".

Federmoda a livello regionale parla di un 5% in meno.

"Nella nostra realtà il segno meno è superiore".

Si vedono già gli effetti?

"Purtroppo sì. Diverse attività stagionali che hanno chiuso con l’autunno in realtà hanno già restituito le chiavi e non riapriranno. Ma non sono le uniche ad avere sofferto. Anzi in estate tutto sommato si è riusciti a difendersi dalla crisi del settore che porta con sé problemi strutturali nazionali e situazioni locali. A soffrire ancor di più sono le attività annuali. Le faccio un esempio della zona di viale Verdi dove ho l’attività. Due attività annuali hanno già restituito le chiavi".

Senza negozi come cambia la città?

"Il cambio è in negativo. Stiamo assistendo a una concentrazione delle attività che resistono. Nelle aree commerciali le vetrine vengono sostituite da locali che fanno ristorazione, probabilmente anche per la maggior disponibilità economica che possono avere rispetto ai margini di un negozio. Questo gli consente di pagare affitti alti, pensati per un’altra epoca storica. Oggi le cose sono cambiate"

Come si potrebbe aiutare il commercio?

"Penso si possa fare molto anche a livello locale. Ad esempio dando agevolazioni su Tari o Imu ai proprietari che affittano ad attività commerciali. Poi serve una riqualificazione degli assi commerciali, una migliore illuminazione, più decoro, cosa che purtroppo manca e non da quando c’è la commissaria. Inoltre servono parcheggi e gli eventi. Il commercio tiene accesa la città che altrimenti si spegnerebbe".

Spera nel Natale?

"Non ci resta che il Natale. Spero si proceda il prima possibile. Se le risorse dovessero essere ridotte, meglio concentrarle su un grande evento che richiami visitatori, che in tante piccole cose".

Andrea Oliva