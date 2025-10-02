Il commissario Sefcovic detta i tempi dell’accordo: "La firma arriverà entro la fine dell’anno"

Positivo il bilancio conclusivo della visita ufficiale a San Marino del Commissario Europeo Maros Sefcovic, in qualità di oratore ufficiale per la cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Ieri mattina si è tenuto un colloquio bilaterale tra il segretario di Stato Beccari e il Commissario Sefcovic, con le rispettive delegazioni tecnico-diplomatiche. L’incontro è stato dedicato alla definizione di alcune questioni legali e procedurali, sulle quali la Commissione europea ha dato piena disponibilità a garantire ogni tipo di assistenza tecnica nella fase di implementazione dell’accordo di associazione con l’Ue, accompagnando le istituzioni e l’amministrazione sammarinesi con percorsi di formazione specifica.

L’accordo è stato anche al centro dell’orazione ufficiale pronunciata dal Commissario durante la cerimonia di insediamento. Nel suo intervento, Sefcovic ha ricordato come le relazioni tra San Marino e Unione europea siano già caratterizzate da vari accordi e forme di cooperazione. Tuttavia, ha evidenziato che "l’accordo di associazione comprende meccanismi e soluzioni su misura per la specificità sammarinese, rispettandone pienamente la sovranità e garantendo al contempo una maggiore integrazione laddove può avere il massimo impatto".

Nella fase negoziale sono state infatti previste misure tutelative, "tra cui – dicono dagli Esteri – disposizioni transitorie e la non obbligatorietà di applicazione del diritto comunitario nei settori non legati all’attività economica". Sul fronte delle tempistiche, Sefcovic ha indicato come obiettivo la firma dall’accordo entro la fine dell’anno, mentre l’entrata in vigore e l’applicazione provvisoria nella primavera prossima, in funzione della decisione relativa alla natura mista o esclusiva dell’accordo.