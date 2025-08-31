Il compleanno di San Marino si festeggia con tombola, balestre e la voce dei Neri per Caso

Mercoledì San Marino festeggia il suo anniversario di fondazione con una giornata ricca di eventi, tra tradizione, musica e spettacolo. I festeggiamenti inizieranno al mattino: alle 10, alla Basilica del Santo, sarà celebrata la messa presieduta dal Nunzio apostolico d’Italia e San Marino, Petar Rajic, alla presenza dei Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale di San Marino. Poi la processione con la reliquia del Santo attraverserà le contrade del centro storico. Alle 10.30, si terrà la tradizionale lettura del Bando dei Balestrieri, che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi. Sempre in mattinata, dalle 9.30 alle 11, alla Torre Cesta e Museo delle Armi Antiche, la Federazione balestrieri sammarinesi proporrà la narrazione storica ’Storia della Balestra’, arricchita dalla presenza di figuranti, musici e sbandieratori, nella suggestiva cornice della Cesta.

Il pomeriggio sarà animato dal corteo storico, che partirà alle 14.30 da Porta San Francesco con dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti. Alle 15.30, alla Cava dei Balestrieri, si svolgerà l’attesissimo Palio delle Balestre Grandi, accompagnato da giochi di bandiere, musici e figuranti. Alle 17 è prevista la messa in Basilica con la benedizione della Reliquia, seguita, alle 17.15, dalla sfilata del Corteo Storico per le vie del centro. Alle 17.30, in Piazza della Libertà, la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Stefano Gatta e con le voci di Alessandra Busignani e Monica Sarti, si esibirà in concerto. Alle 19 spazio alla tombola in Piazzale con premi di 15.000 euro per la prima tombola, 7.500 per la seconda e 2.500 per la cinquina. Le cartelle saranno disponibili al prezzo di 5 euro in centro storico e al Teatro Titano fino alle 18. La serata culminerà alle 21.30, quando sul palco del Campo Bruno Reffi saliranno i Neri per Caso.