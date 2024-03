Il Comune accelera sullo stadio. Task force per valutare il progetto

Il nuovo stadio. Da giorni è diventato il sogno di tanti sportivi vista la proposta depositata in municipio da Aurora immobiliare e Rimini football club. Tutto molto bello, ma la domanda che ora tutti si fanno è: quando si passerà ai fatti? Una prima risposta arriva proprio da Palazzo Garampi. A quanto pare all’interno del municipio è stato dato mandato di costituire una vera e propria struttura formata da tecnici con il compito di valutare tutti gli aspetti del progetto e la sua ricaduta sulla città. Strutture tecniche di questo tipo vengono di norma costituite quando il progetto presentato ha una valenza importante per l’amministrazione pubblica. Per il Comune il progetto dello stadio è meritevole di avere davanti una corsia preferenziale per essere attentamente valutato. Così sarà visto che la proposta di Aurora Immobiliare srl è stata presentata lo scorso 11 marzo e la struttura tecnica comunale ha il compito di valutarla in tempi molto contenuti, dando una risposta entro un paio di mesi. A conti fatti il termine entro cui gli uffici comunali si esprimeranno cadrà il 10 maggio. Prima dell’estate si saprà se il progetto andrà avanti e in che modo. Nel farlo in municipio non vogliono lasciare nulla al caso. Per questo non sarà sufficiente valutare la struttura che verrà presentata, ovvero lo stadio all’inglese con le tribuna attaccate al campo e coperte, le terrazze, i ristoranti e le attività commerciali collegate per un costo stimato in 40 milioni di euro. In municipio vogliono che la riqualificazione dello stadio consideri anche aspetti ambientali e sostenibili, integrandolo nel tessuto urbano.

Nell’esprimersi sul nuovo stadio Stefania De Salvo, presidente del Rimini, aveva definito il progetto "ambizioso" precisando tuttavia: "Siamo consapevoli che il percorso sarà ancora molto lungo". Le prime mosse interne a Palazzo Garampi vanno invece nella direzione di una accelerazione dell’iter burocratico.

Da decenni in città si parla di stadio, senza che arrivasse la volta buona per rifondare una struttura che risale agli anni Trenta. Oggi in municipio vogliono scendere in campo per giocare una partita storica.

Andrea Oliva