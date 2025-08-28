Il Comune acquisisce un terreno per realizzare la pista ciclopedonale

Il percorso ciclopedonale della passerella del ponte sul Marecchia prende corpo. Il progetto, che va verso la rotatoria di via Gronda e ritorno, ha aggiunto un nuovo tassello al proprio iter realizzativo nei giorni scorsi quando il Comune di Santarcangelo ha approvato la determina con cui s’impegna nell’acquisizione di un’area di proprietà di un privato, situata lungo la via Trasversale Marecchia, "per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che dalla passerella del ponto sul fiume Marecchia arriva fino alla rotatoria di via Gronda", recita appunto il documento comunale.

Nell’accordo è stato stabilito un importo di 8 euro al metro quadro da corrispondere al proprietario del terreno agricolo. A seguito del frazionamento previsto per individuare l’esatta superficie interessata dal passaggio del percorso ciclopedonale e dunque oggetto dell’acquisizione, è stato stabilito il prezzo di 6.664 euro per la cessione del terreno agricolo dal privato proprietario al Comune. Questo l’ammontare di denaro stanziato che dalle casse comunali andrà al proprietario del terreno una volta avvenuto il rogito "entro il corrente anno", specifica la determina comunale. Gli oltre seimila euro così stanziati dunque consentiranno al Comune di acquisire un terreno strategico per procedere alla realizzazione della tanto attesa pista ciclabile e passerella sul ponte sul Marecchia richiesta a gran voce anche per una maggiore sicurezza di chi percorre l’arteria stradale nel suo tratto santarcangiolese.