Il Comune acquista piazzetta del Faro

Il Comune compra piazzetta del Faro cedendo in permuta la palestra di viale Martinelli. È questa l’operazione a cui sta lavorando l’amministrazione, il che eviterebbe ostacoli nella prosecuzione dei lavori di rifacimento di viale Ceccarini. Andando con ordine. C’è un cantiere, quello per la riqualificazione di viale Ceccarini, che considera anche l’area di piazzetta del Faro. La superficie è proprietà di privati. Tra questi ci sono alcuni che hanno piccoli frustoli di terreno insistenti nell’area, poi c’è un proprietario, Alberto Verni, con una piazzetta ad uso pubblico. All’inizio di settembre, quando l’amministrazione incontrò i commercianti del viale per spiegare le tappe dell’intervento, emerse che non era stato trovato l’accordo con tutti i privati della piazza. L’accordo non è cosa da poco. Trattandosi di aree private, il Comune dopo avere riqualificato il viale (piazzetta inclusa) andrà a chiedere in proporzione ai metri quadri su cui è intervenuto un rimborso ai soggetti privati insistenti nell’area. È già accaduto nel primo tratto (da viale Milano a piazzale Roma). Più sono i metri quadrati su cui si interviene, maggiore sarà il conto che il privato dovrà saldare al Comune. Se si tratta di una piazza, allora anche il conto si fa salato. Senza un accordo il cantiere potrebbe trovare ostacoli non di poco conto.

Il dilemma è il seguente: anticipare i soldi e porgere il fianco a un contenzioso, o cercare un’alternativa? È a questo punto che entra in gioco la palestra di via Martinelli. Il Comune andrebbe in permuta, cedendo l’immobile al proprietario della piazzetta in cambio della proprietà dell’area in centro, ricevendo un conguaglio economico. L’amministrazione ha già affidato a un tecnico le perizie per quantificare il valore dei due beni. Nel 2018, quando la giunta Tosi voleva vendere la palestra, dall’opposizione, Pd incluso, emersero dubbi sull’operazione, vedendovi il rischio di una speculazione edilizia. Oggi, a parti invertite, accade la medesima cosa. "Il Comune dovrebbe acquistare la proprietà di una piazza della quale gode comunque il pieno e completo utilizzo – contesta Fabrizio Pullè, per le civiche di centrodestra –. Tutto questo perché così si racimolano soldi, dal proprietario della piazzetta, per effettuare parte dei lavori sul viale". Nell’operazione c’è un altro elemento. Oggi al posto della palestra non è prevista dal piano urbanistico la realizzazione di appartamenti. Per costruire alloggi andrebbe modificato lo strumento. "Quanto scommettiamo che, di qui a qualche tempo, sorgerà al posto della palestra un’ennesima palazzina con appartamenti che verranno venduti dal privato a peso d’oro? In questa operazione non si capisce quale sia l’interesse pubblico".

Andrea Oliva