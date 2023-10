Il Comune ’adotta’ un prigioniero iraniano

Bellaria Igea Marina si impegna ad adottare, all’interno dell’ambito del lavoro dell’intergruppo Parlamentare ’Iran Libero’ – che monitora la situazione in Iran e le repressioni del criminale e misogino regime degli ayatollah –almeno un prigioniero politico iraniano. È questo il piccolo gesto che arriva a seguito del consiglio comunale di giovedì a Bellaria, quando il consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Andrea Silvagni, Alternativa Democratica, su proposta dell’associazione Radicali Rimini ’Piergiorgio Welby’.

L’ordine del giorno "adozione prigionieri politici iraniani" ha infatti impegnato il Comune di Bellaria Igea Marina ad adoperarsi in questa iniziativa umanitaria che si prefigge di far conoscere la situazione iraniana e di esercitare quella pressione internazionale che in contesti come quello iraniano, a volte, è l’ago della bilancia tra una punizione esemplare o la pena di morte.

Dal 16 settembre 2022, giorno dell’assassinio di Mahsa Amini da parte della polizia morale iraniana, ’colpevole’ d’aver indossato in maniera errata il hijab lasciando intravedere delle ciocche di capelli, il regime teocratico iraniano "ha ucciso 500 perone, causato migliaia di feriti e arrestato oltre 18.000 cittadini colpevoli di protestare pacificamente chiedendo maggiore democrazia, diritti e libertà", ricorda l’associazione Radicali Rimini nella persona del suo segretario Jacopo Vasini.

Dunque, giovedì sera il Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina "superando ogni steccato ideologico", commentano ancora i Radicali, ha approvato "in nome di quei diritti e libertà sanciti dalla nostra Costituzione" l’adozione di un prigioniero politico iraniano.

"Come Associazione ringraziamo profondamente il Consigliere Silvagni – conclude il segretario Jacopo Vasini – per essere stato il promotore dell’ordine del giorno, tutti i Consiglieri Comunali, la Giunta e il Sindaco Filippo Giorgetti per questa presa di posizione in favore di chi lotta non violentemente, rischiando la vita, per un futuro di democrazia".

Il Comune di Bellaria Igea Marina è il primo comune in Italia ad aderire alla campagna di adozione di almeno un prigioniero politico iraniano e "speriamo che tantissimi altri Comuni italiani ed europei seguano l’esempio di Bellaria Igea Marina", chiosa Vasini.