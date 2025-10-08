Il Comune affronterà i Mutoid in tribunale

I Mutoid e il Comune si affronteranno davanti ai giudici. Sperando che, prima o poi, arrivi la soluzione che permetterà agli artisti di rimanere a Santarcangelo. Da mesi l’amministrazione, insieme alla Regione e a tutti gli altri enti competenti, è al lavoro con avvocati e tecnici per individuare un percorso giuridico e urbanistico che garantisca la salvezza di Mutonia. Un percorso delicato e complesso, ma necessario dopo che lo scorso gennaio il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di Giorgio Ricci (vicino di casa degli artisti), ha stabilito che le abitazioni dove vivono i Mutoid sono "abusive" e ha annullato lo speciale piano urbanistico varato nel 2014 per salvare il campo di Mutonia. Il Comune si è affidato ai legali Gaetano e Giada Rossi e a Giacomo Graziosi, per cercare una soluzione. Nel frattempo a luglio, i Mutoid, tramite il loro legale Stefano Valeriani, hanno presentato ricorso al Tar e impugnato l’atto con cui l’amministrazione ha intimato loro di sgomberare. Era un atto dovuto da parte del Comune. L’avvocato dei Mutoid ha contestato il provvedimento dell’amministrazione con un articolato ricorso. Una mossa fatta anche e soprattutto per prendere tempo. In questi giorni l’amministrazione ha deciso di resistere al ricorso dei Mutoid (non poteva fare altrimenti) e si è affidata alla stessa Giada Rossi. Per gli artisti lo sfratto si allontana. Il Tar non ha ancora fissato la prima udienza: se ne riparlerà l’anno prossimo e il contenzioso andrà avanti per le lunghe. "Opporsi al ricorso dei Mutoid era un atto dovuto – spiegano dall’amministrazione – Ma il nostro obiettivo resta quello dichiarato fin dall’inizio: trovare finalmente una soluzione che, nel rispetto delle leggi ( e della sentenza del Consiglio di Stato) garantisca la permanenza dei Mutoid, che vivono e lavorano qui dal 1990 e sono parte integrante della nostra comunità".

Manuel Spadazzi