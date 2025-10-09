Il Comune allarga il Mare d’inverno. E arrivano i ’dehors’ sulla spiaggia

Si amplia il Mare d’inverno a Riccione. La giunta vuole spingere su questa opportunità cercando di superare gli ostacoli che negli anni addietro ne hanno limitato l’efficacia. Infatti sono state poche le attività sul demanio che hanno aderito al bando rimanendo aperte nei mesi invernali, soprattutto nel periodo a ridosso del Natale. Piccoli numeri che sono andati assottigliandosi sempre di più. Per dare allora una scossa, l’amministrazione offre la possibilità alle attività, a partire dai pubblici esercizi, di allargarsi più di quanto non sia possibile oggi con le norme vigenti, realizzando aree esterne con tavolini, sedie, pedane, paratie frangivento e coperture temporanee. Una sorta di deroga che in municipio gradirebbero fosse legata a progetti più ampio respiro con al loro interno veri e propri eventi. Non si tratta di un semplice ampliamento, a chi vorrà scommettere sull’inverno l’amministrazione chiede di ravvivare il periodo natalizio con eventi che possano essere inseriti nel cartellone natalizio. Aderire al bando significherà avere maggiore libertà per realizzare allestimenti esterni per svolgere iniziative. In centro tante attività hanno imboccato questa strada da tempo, ma nella zona a ridosso del mare, e sulla spiaggia, i tentativi del passato hanno avuto esiti limitati. Con il nuovo bando la giunta intende "valorizzare il lungomare, l’arenile e il porto" affinché oltre ai locali ci siano "eventi, cultura, sport e intrattenimento per l’intero periodo invernale e primaverile".

Come funziona. I titolari dei pubblici esercizi, inclusi quelli all’interno di alberghi, potranno ampliare i propri spazi oppure ottenerne di nuovi sul lungomare, sulla spiaggia, al porto e nelle zone della città dove non si applica la disciplina dei Dehors. In queste strutture potranno essere ospitati eventi e iniziative che aderiscono la cartellone natalizio. Come partecipare al Mare d’inverno. Per le attività che insistono sul Lungomare della Repubblica, la domanda andrà presentata sul portale impresainungiorno.gov.it. I pubblici esercizi che insistono sul demanio potranno partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ‘Riccione Mare d’inverno 2025-2026’. Anche se la disciplina in deroga per l’occupazione del suolo pubblico stabilita dal governo finirà il 31 dicembre. L’amministrazione garantisce la continuità del progetto fino al 31 maggio prossimo, con un limite massimo di 120 giorni complessivi dell’allestimento. "Riccione non si ferma con l’estate, ma continua a vivere tutto l’anno – sottolinea l’assessore al Demanio Christian Andruccioli –. Con Riccione Mare d’Inverno vogliamo offrire nuove opportunità agli operatori economici e, allo stesso tempo, dare a cittadini e turisti occasioni di incontro, sport, cultura e divertimento anche nei mesi più freddi. Questa iniziativa vuole essere un segnale concreto di fiducia verso i nostri imprenditori e un passo in avanti per consolidare Riccione come destinazione attrattiva in ogni stagione".

Andrea Oliva