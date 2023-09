Il Comune assicura: "Controlli in corso sugli affitti turistici"

La Regina passerà al setaccio gli appartamenti turistici: sono partite le verifiche proprio in questi giorni, dopo alcune segnalazioni sul presunto mercato nero degli affitti in particolare da parte dell’Adac.

"Sono partiti di recente i controlli sul mercato degli affitti brevi turistici nell’ambito del recupero della tassa di soggiorno – annuncia Claudia Rufer, dirigente comunale ai Servizi finanziari, tributi e turismo del Comune di Cattolica (nella foto) – per quel che riguarda gli affitti legati a portali web turistici di settore o a contratti privati. Sempre nell’ambito del recupero per il versamento della tassa di soggiorno temiamo ci siano alcuni casi irregolari".

Dunque anche l’amministrazione comunale nutre dubbi dopo le dichiarazioni di Giuseppe Barbieri, presidente Adac, che ha chiesto più controlli. Da Palazzo Mancini quindi si annunciano controlli in un territorio dove sono presenti centinaia di appartamenti, dei quali la stragrande maggioranza destinata proprio al mercato degli affitti estivi. Intanto la Regina può sorridere in tema di bilancio, con la tassa di soggiorno, comunque, davvero importante per Cattolica e le sue finanze.

"Possiamo affermare – conclude la dirigente Rufer – che la tassa di soggiorno porta ogni anno nelle casse comunali circa 1 milione e 600mila euro". Cifre significative sulle quali si tornerà a riflettere anche in ambito di programmazione ed investimenti, con particolare riguardo alle manifestazioni per destagionalizzare.

