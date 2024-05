Il Comune aveva offerto una casa al 48enne che si è dato fuoco

Rimane in prognosi riservata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, il 48enne di origini albanesi che nel pomeriggio di martedì si è dato fuoco davanti a un condominio a Riccione, in viale Milano, vicino al porto canale.

L’uomo si è cosparso di alcol dandosi alle fiamme sotto gli occhi della moglie. A salvarlo è stato un passante. Il giorno precedente il 48enne aveva raccolto le proprie cose sgomberando un alloggio del condominio, e lasciandole nel corridoio. L’appartamento, a quanto risulta, sarebbe affittato a un’altra persona. L’uomo che ha tentato di togliersi la vita non era sconosciuto ai Servizi sociali del Comune di Riccione. Si era presentato una prima volta quattro anni fa chiedendo un aiuto per pagare il canone di affitto. Aiuto che gli venne dato. Poi ai Servizi sociali non l’hanno più visto fino alla chiamata arrivata lunedì. Quando ormai le pratiche per sgomberare l’alloggio nel condominio di viale Milano erano a uno stato molto avanzato, il 48enne ha contattato i Servizi sociali chiedendo un appuntamento, spiegano dall’amministrazione comunale. L’appuntamento gli è stato dato martedì mattina. Vista la situazione sono scattate le procedure che prevedono l’offerta di una permanenza emergenziale in una struttura ricettiva oppure, visto che c’era disponibilità, un alloggio a medio termine di quelli utilizzati per gestire le emergenze abitative. Da quanto riferiscono in municipio, entrambe le soluzioni non avrebbero soddisfatto il 48enne che poche ore più tardi si è dato alle fiamme. Nella giornata di ieri ha avuto un colloquio con i Servizi sociali la moglie, dopo le dimissioni dall’ospedale per il forte choc subito.