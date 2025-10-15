Il Comune ‘blinda’ il Ceis: "I padiglioni non sono abusivi". Annullati gli atti di demolizione

Il Ceis non si tocca. I nuovi scavi archeologici e gli interventi di valorizzazione dell’anfiteatro romano si faranno, ma senza interessare l’area della scuola. "L’anfiteatro e il Ceis possono coesistere", aveva spiegato una settimana fa l’assessore alla cultura Michela Lari, sulla base della relazione condotta dagli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari. Ma c’è di più. A inizio ottobre il Comune ha annullato – in autotutela – l’ordinanza di demolizione per alcuni dei fabbricati della scuola, che erano stati ritenuti irregolari. Abusi che erano contestati al Ceis a partire dal 2018, in seguito alle verifiche degli uffici comunali. Per alcuni padiglioni il Ceis aveva consegnato poi la documentazione che ne comprovava la conformità. Per altri invece, per scongiurare la demolizione, il Ceis (assistita dall’avvocato Vittorino Cagnoni) ha fatto ricorso al Tar. La prossima udienza sarà a dicembre e potrebbe finire in una bolla di sapone. Perché il Comune, pochi giorni fa, ha annullato l’atto di demolizione dei padiglioni 1, 2A, 2B e 4A. La ricerca negli archivi condotta dal Ceis e dalla fondazione ’Margherita Zoebeli’ (la fondatrice della scuola) hanno dimostrato che i vari fabbricati vennero autorizzati all’epoca dal Comune e realizzati in anni "in cui la scuola era amministrata direttamente dal Comune". Pertanto "la loro costruzione – recita il provvedimento di revoca – è riconducibile a una diretta iniziativa dell’amministrazione".

Restano le contestazioni al padiglione 8A, in particolare alla cucina al piano terra e ad altri locali. "Ma stiamo parlando del rifacimento in muratura della cucina, del piano primo e di un locale tra due padiglioni – precisa il presidente del Ceis Romano Filanti – I nostri tecnici stanno lavorando insieme a quelli del Comune per trovare una soluzione e regolarizzare una volta per tutte i fabbricati". Per questo "credo che arriveremo all’udienza di dicembre con un accordo tra le parti". E per quanto riguarda i futuri lavori per l’anfiteatro, Filanti non ha dubbi: "La posizione del Comune si basa sull’ultima relazione degli archeologi e su quella già fatta anni fa dalla Soprintendenza, che ha detto che c’è poco da recuperare dell’anfiteatro. Scavare nell’area occupata dal Ceis sarebbe problematico: ci sono tutti i sottoservizi, bisognerebbe fare un muro di contenimento per evitare problemi alle case in via Vezia. E, soprattutto, bisognerebbe trovare una sede alternativa al Ceis". Un’ipotesi di cui al Ceis, che l’anno prossimo festeggia 80 anni, non vogliono sentire parlare. "Noi stiamo bene qui. E il Comune non ci ha mai chiesto di traslocare".

Manuel Spadazzi