Il Comune ’blinda’ il Mystfest: "Ci investiremo ancora di più"

Serate e appuntamenti sold out, ospiti di fama nazionale e internazionale, partnership con enti e fondazioni di primo piano e numeri record in termini di visibilità su social, come ad esempio oltre 1 milione di visualizzazioni in 10 giorni solo su Instagram e altre piattaforme. L’amministrazione comunale fa i conti e ribadisce così la volontà di credere nel Mystfest e di investirci sempre di più, anche dopo i recenti attacchi arrivati al festival da parte dell’opposizione cattolichina. "Il MystFest 2025 si chiude con un bilancio davvero molto positivo – dichiarano la sindaca Franca Foronchi e il vice Federico Vaccarini –. Il tema proposto quest’anno era impegnativo: abbiamo indagato la violenza con un focus particolare su quella di genere, nella stagione dell’anno dedicato alla leggerezza. Ma la risposta da parte del pubblico di fronte a contenuti così forti, urgenti e attuali, è stata straordinaria. Un pubblico attento, coinvolto, partecipe (oltre 10.000 le presenze) che ha gremito ogni incontro, non solo i serali, ma anche i pomeridiani, nonostante le temperature di questo periodo, fino all’appuntamento conclusivo all’alba di domenica con Pablo Trincia che ha visto più di 400 persone prendere posto nella bellissima cornice di Piazza del Tramonto per ascoltare il suo monologo con un grande gesto di solidarietà sulla tragedia a Gaza."

Il Comune ’difende’ senza riserve l’iniziativa e aggiunge: "Anche questa edizione del MystFest ha dimostrato come la città sia punto di riferimento anche per artisti, scrittori, intellettuali e partner di grande spessore e autorevolezza. Abbiamo avuto collaborazioni istituzionali con partner come la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, unica in Italia, o come la Fondazione Una nessuna centomila, l’Osservatorio sulla criminalità, Mondo Donna onlus, e persino Educaid ong, una delle poche autorizzata a operare nella striscia di Gaza – elenca la prima cittadina –. Riconfermata anche la partnership con Onepodcast, che ha promosso il MystFest sulla sua piattaforma che fa milioni di ascolti. La Regione ha ripreso e trasmesso in diretta la serata di giovedì 26 giugno, tradotta anche nella Lis, la lingua dei segni italiana, così come l’omaggio al regista David Lynch, con due proiezioni nella serata inaugurale. Ma c’è da tenere in considerazione anche la visibilità che abbiamo avuto grazie ai nostri ospiti. Come amministrazione il nostro obiettivo è di investire di più sul MystFest e cercheremo di reperire nuovi fondi per farlo crescere sempre di più".

