Il Comune cerca coltivatori per gli orti biologici

Coltivatori diretti cercansi. Sono disponibili diversi appezzamenti di terreno di proprietà comunale che saranno affidati a cittadini disponibili a curarli. In maniera biologica. "L’orto non è cedibile – precisano dal Comune – e dovrà essere utilizzato esclusivamente per la coltivazione di ortaggi o di altri prodotti agricoli per il consumo familiare e comunque non destinati alla vendita". Passaggio chiave: "E’ vietato l’uso di prodotti chimici ed è altresì vietata la coltivazione e la conduzione degli orti da parte di persone diverse dagli ammessi". Per ottenere in gestione un orto ciascun coltivatore è tenuto al pagamento di una quota fissa annua per concorrere alle spese di gestione. Per la presentazione delle domande è necessaria la documentazione Isee, indicatore della situazione economica equivalente.