Il Comune cerca i nuovi gestori di San Michele e San Martino

Cercasi organizzatori per le fiere di San Michele e San Martino. Terminato il contratto con la Blu Nautilus il Comune di Santarcangelo va a caccia del nuovo gestore per le due grandi fiere autunnali. Il bando, tramite procedura negoziata, servirà ad affidare "la progettazione, organizzazione e realizzazione delle fiere di San Michele e di San Martino per le edizioni 2023 e 2024 – spiega in una nota l’amministraizone – con possibilità di proroga per il 2025". Il valore stimato per la concessione dell’organizzazione delle due fiere ammonta a circa 900mila euro. Chiunque vincerà la gara, dovrà versare al Comune di Santarcangelo un canone pari ad almeno il 4% dei ricavi annuali delle due fiere. L’affidamento della gestione sarà effettuato al termine di una procedura negoziata che prevede l’invio di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori intenzionati a partecipare. Selezionati i candidati, l’amministrazione poi procederà a individuare il nuovo gestore delle fiere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al bando potranno partecipare operatori e imprese che, "negli ultimi tre anni", hanno già avuto esperienze di gestione "di manifestazioni simili alle fiere di Santarcangelo, per un valore complessivo di almeno 150mila euro". "A chi parteciperà alla gara – dice l’assessore Angela Garattoni – chiederemo di presentare un progetto strutturato e innovativo, ma che rispetti l’identità delle fiere di San Michele e San Martino".