Il Comune cerca risorse dalla Regione per finanziare la ciclabile su viale Torino

Caccia ai denari della Regione per la realizzazione di una ciclovia sul lungomare di viale Torino nella zona sud della città. La commissaria prefettizia Rita Stentella ha approvato la determina sulla relazione della dirigente Tecla Mambelli che porterà il Comune a partecipare al bando regionale per ottenere un contributo di 1,5 miloni di euro, aumentabili fino a un 10% rientrando il viale Torino nella progettazione di una ciclovia Adriatica, dunque un intervento legato a una progettazione nazionale. L’obiettivo è realizzare lungo viale Torino, partendo da piazzale Marinai d’Italia fino al confine con Misano, per un’estensione di 1,7 chilometri, un percorso destinato alla mobilità lenta. L’intervento costerà, prevedibilmente, più di 1,5 milioni. L’opera non era stata finanziata dalla giunta precedente e questo apre a nuove speranze per vedere procedere altre opere, previste, ma non finanziate dall’amministrazione prima dell’arrivo del commissario. Nel caso della ciclabile la relazione rimanda a una delibera di giunta di marzo con la quale si intendevano attivare processi di rigenerazione urbana.