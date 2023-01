Il Comune cerca sponsor per gli eventi

Il Comune di Novafeltria a caccia di sponsor per gli eventi e le iniziative del paese. Con una ’chiamata alle armi’ che, per la prima volta, cerca di trovare la collaborazione di privati e aziende per far fronte alle risorse sempre più esigue. Si può diventare partner della stagione del Teatro Sociale o affiancare Voci nel Montefeltro, o ancora contribuire a lavori di restauro o all’acquisto di libri per biblioteca: la lista è davvero lunga. A chi aderirà, in cambio il Comune di Novafeltria metterà a disposizione "spazio pubblicitari nel materiale promozionale delle iniziative, da definire di volta in volta".