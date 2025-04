Il Comune cerca un gestore per la spiaggia

Il Comune cerca un operatore per gestire i servizi della spiaggia libera davanti a piazzale Boscovich. L’amministrazione ha investito 580mila euro – col progetto Spiaggialiberatutti – per rendere la spiaggia più inclusiva e accessibile a tutti. I lavori già terminati hanno visto la realizzazione dei tre blocchi per bagno e spogliatoio donne, quelli per gli uomini e il deposito, la pavimentazione esterna, quattro gazebo per relax e le attività, infine 7 dei 16 gazebo per l’ombreggio. Ora l’amministrazione cerca un soggetto che gestisca l’area garantendo la manutenzione delle attrezzature per l’accessibilità, delle aree e dei percorsi, della segnaletica specifica e degli ausili. Il gestore dovrà occuparsi anche dell’assistenza e dell’accoglienza, delle attività ricreative, sportive e sociali inclusive. Inoltre dovrà offrire un un sistema di prenotazione, anche tramite app.