Il Comune chiude il Beso con un’ordinanza

"Per ordinanza del Comune il locale resterà chiuso". A comunicarlo ai propri clienti è stata la stessa disco, il Beso Club, l’ex Bollicine. Il post sulla pagina Facebook risale al fine settimana, quando il locale ha comunicato che la serata di venerdì sarebbe stata cancellata per il provvedimento preso dal Comune. In questo caso non c’entrano i rumori, che avevano portato sempre l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza dopo Ferragosto. In quel caso si intimava il locale a regolarizzare l’impianto acustico e trasmettere in un secondo momento la documentazione al municipio.

Quel provvedimento arrivava dopo i rilievi fatti da Arpae nel mese di luglio che avevano certificato come il volume della musica fosse troppo alto rispetto ai limiti di legge. Il verbale di Arpae era arrivato l’8 agosto in municipio e dopo il weekend di Ferragosto era arrivata l’ordinanza del Comune. Ma non è questo che ha portato alla chiusura del locale. Stando agli atti in municipio, la polizia locale nelle attività di verifica aveva anche svolto controlli in ambito edilizio che avevano fatto emergere difformità edilizie tali da constatare la mancanza di agibilità, confermano dagli uffici. Una condizione che ha portato l’amministrazione comunale a emettere una nuova ordinanza nei confronti del locale, per la chiusura dell’attività. La comunicazione è arrivata la settimana scorsa alla vigilia del fine settimana. Il locale ha poi comunicato alla propria clientela sulla pagina Facebook che la serata di venerdì sarebbe saltata come conseguenza dell’azione del Comune. La doccia fredda per il Beso club è arrivata sul finire della stagione dopo che l’amministrazione, tramite la polizia locale e gli uffici, aveva messo sotto la lente la disco già nel mese di luglio arrivando ai rilievi fonometrici di Arpae il 15 e 16.

Sul Beso Club a fine luglio si erano concentrate anche le attenzioni dei carabinieri che avevano svolto un controllo rilevando numerose violazioni in ambito lavorativo, e verificando alcuni impianti elettrici non conformi. Ai controlli aveva partecipato anche la Polizia locale trovando altre irregolarità, quali la vendita di alcol a minori. Era stato in quell’occasione che lo sguardo degli agenti della municipale si era soffermato su alcuni manufatti edili.

Gli esiti delle verifiche hanno portato all’ordinanza di chiusura. La settimana scorsa ad essere incorso in irregolarità nelle emissioni rumorose era stato lo Space Riccione, in collina. Arpae aveva eseguito i rilievi fonometrici il 9 agosto, certificando il superamento dei limiti acustici previsti dalla legge. Anche in questo caso sono serviti alcuni giorni prima che il risultato arrivasse in municipio. Il 21 agosto, con i rilievi di Arpae in mano, gli uffici in municipio si erano mossi e alcuni giorni più tardi avevano emesso una diffida nei confronti del locale, prevedendo anche una sanzione di 2mila euro.

