Il Comune compra il cinema Fulgor

Il Fulgor diventa proprietà del Comune. È arrivato dal consiglio comunale il via libera all’acquisto del cinema dall’Asp ’Valloni’. L’operazione è stata approvata con 21 voti favorevoli, 5 astenuti, un contrario. Con questo atto il Comune investirà 12,3 milioni per avere il cinema felliniano, e andrà a estinguere le rate del diritto di superficie ancora non versate, a cui si aggiunge il valore della proprietà. L’investimento sarà coperto in parte con una quota dell’avanzo di amministrazione per 5,8 milioni, mentre il resto sarà versato in due rate, la prima nel 2024, la seconda nel 2025. Grazie alla vendita del Fulgor l’Asp ’Valloni’ potrà aumentare servizi e posti letto nelle case di riposo.