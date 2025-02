Il Comune dà un prezzo agli alberi. Per abbatterli il conto è salato

Chi abbatterà alberi dovrà versare un indennizzo nelle casse del Comune. Più grande e vecchia sarà la pianta, maggiore sarà il ‘costo’, visto che il Comune dovrà piantare una maggior quantità di nuove alberature. È una delle novità introdotte dal nuovo regolamento del verde pubblico presentato alle associazioni ambientaliste e agli ordini professionali.

Mettiamo il caso che un privato, per lavori nel lotto o per una nuova costruzione, chieda di abbattere un albero che è lì da svariati decenni. "Per il calcolo della compensazione all’abbattimento, il regolamento terrà conto del ‘valore ecologico e ambientale’ degli alberi nell’ambiente urbano in cui vegetano – spiegano dal municipio –. Questo approccio punta in particolare sulla tutela e valorizzazione di quelli di prima grandezza prevedendo, nelle modalità di compensazione all’abbattimento delle piante, un ‘indennizzo’ che dovrà essere versato all’amministrazione comunale per la piantumazione di nuovi alberi in aree pubbliche". In altri termini: "Verrà quantificato il valore dell’albero traducendolo in valore economico da inserire nel quadro dei costi per la realizzazione dell’opera pubblica o privata".

Inoltre il regolamento prevede una parte più tecnica. Si tratta di un decalogo per la cura del verde nel quale vengono proposte una serie di soluzioni tecniche che riguardano: la corretta modalità di potatura, i giardini pensili, la messa a dimora di nuove piante e la protezione degli alberi nei cantieri stradali. Vengono stabilite anche la modalità di collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini per la cura del verde e le sponsorizzazioni da parte di privati per la realizzazione di piccoli progetti di riqualificazione di parchi e giardini.

"Con il nuovo Servizio rigenerazione urbana – spiega l’assessore Christian Andruccioli – stiamo già ponendo grande attenzione alla sostenibilità negli interventi pubblici strategici anche in sede di valutazione delle alternative progettuali. L’amministrazione con il regolamento renderà prassi per tutti gli interventi pubblici il principio in base al quale, quando si progetta, vengono valutate le alternative tra cui il risanamento degli alberi in sostituzione del loro abbattimento e la stima del valore prima e dopo l’intervento con l’obbligo di non diminuirlo, anche con compensazioni in altre aree del territorio".

Tutti contenti, o quasi. Dalle civiche di opposizione la critiche continuano ad arrivare, soprattutto dopo avere visto il progetto per il nuovo tratto di viale Bologna dove verranno abbattute le piante esistenti e ripiantumate. La critica si può tradurre così: quando governavamo noi erano tutti contrari agli abbattimenti, oggi, invece, "silenzio generale".

Andrea Oliva