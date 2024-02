Il Comune dà un taglio a 60 alberi: "Sono pericolosi e vanno abbattuti"

Sessanta piante da abbattere. Diverse di queste sono pini divenuti ormai pericolosi. Il censimento arboreo voluto dall’amministrazione comunale a Riccione ha già visto valutare lo stato di 3.500 piante. Di queste gli agronomi ne hanno trovate sessanta che sono diventate un rischio e vanno abbattute. Vecchi alberi che per condizioni e malattie potrebbero crollare al suolo in occasione di eventi estremi come è già accaduto in passato. L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli in passato aveva detto di non avere alcuna intenzione di affidarsi al fato con le piante pericolanti. Detto e fatto. Alcuni abbattimenti sono iniziati già nei giorni scorsi. Operai e motoseghe al lavoro in viale Catullo, viale Oberdan e Giordano Bruno. È solo l’inizio. Ci sono pini da abbattere anche in pieno centro.

Dopo i dodici tagliati in vale Ceccarini toccherà a quelli di viale Corridoni. Sono tre quelli divenuti pericolosi. È stato in viale Corridoni mesi fa che un pino è finito a terra tra i tavolini esterni di un locale, senza che nessuno si facesse nulla. Ma come ha detto l’assessore, non si rischierà più. Saranno abbattuti altri alberi in via Martinelli, viale Bellini, lungo il Cesare Battisti e nel resto della città da viale Cellini a viale Michelangelo. La lista delle aree è lunga. "A partire da inizio febbraio sono cominciati gli abbattimenti delle alberature avviate su quelle ritenute maggiormente pericolose – spiegano dal municipio –. Il Comune provvederà a fare ripiantumare tutte le alberature rimosse". Il progetto, avviato nel 2023, ha l’obiettivo di valutare lo stato di salute e la sicurezza di circa 10.500 alberi, pari a un terzo del totale stimato di 38mila alberature presenti a Riccione. Il censimento arboreo di Riccione si avvale di metodologie avanzate e tecnologie innovative, tra cui l’utilizzo di software Gis (Geographic information system), che permettono di acquisire dati precisi e di generare mappe geolocalizzate di ogni singola alberatura.

Andrea Oliva