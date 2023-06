Il Comune destina l’avanzo di bilancio alle opere pubbliche

Nell’ultimo consiglio comunale di San Clemente è stato votato il rendiconto di gestione 2022 che ha evidenziato un avanzo di oltre 400mila euro. "Una disponibilità finanziaria di rilievo – dice l’assessore al Bilancio, Christian D’Andrea – che ci consentirà di potenziare tutta una serie d’interventi destinati al settore dei lavori pubblici, del sociale e delle scuole". Aggiunge la sindaca Mirna Cecchini: "Ammontano a oltre 800mila euro gli investimenti programmati e realizzati: il rifacimento e la messa in sicurezza di via del Castello, la riqualificazione delle facciate degli edifici privati che danno sul borgo e la messa in sicurezza e totale riasfaltatura delle vie Garibaldi, Villa e la parte finale di via Monte Casale. Infine da ricordare i lavori, già eseguiti, sulla struttura del municipio".