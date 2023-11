Il Comune e Maggioli insieme per i servizi:: "Più smart e accessibili"

Rendere i servizi sempre più accessibili e smarti. Grazie anche ai 650mila euro di fondi Pnrr ottenuti per digitalizzazione, innovazione e sicurezza informatica, il Comune di Santarcangelo ha avviato la migrazione al cloud, il miglioramento delle tecnologie e l’integrazione tra banche dati. La migrazione sulla memoria virtuale ell’intero sistema gestionale coinvolgerà anche servizi demografici, segreteria generale, sportello unico per l’edilizia, edilizia privata, ragioneria, tributi e servizi tecnici. Verrà poi realizzato il nuovo sito web del Comune, per fornire sempre più servizi per via telematica. Il gruppo Maggioli sarà partner tecnologico del Comune. Che, con la società, ha definito anche un protocollo d’intesa per una collaborazione più ampia "volta a realizzare un modello di amministrazione comunale digitale" attraverso soluzioni innovative.