"Il Comune entri nella società delle Terme"

"L’amministrazione comunale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di entrare nella compagine sociale delle Terme di Riccione. La cosa attirerebbe nuovi investitori". Il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi apre a scenari nuovi per cercare di scacciare le nubi che aleggiano sul futuro dello stabilimento termale riccionese. Federalberghi, con il direttore Luca Cevoli, ha contestato la totale mancanza di dialogo con la proprietà dello stabilimento e le incertezze sul futuro delle Terme. Ad oggi non c’è una data di apertura, non ci sono comunicazioni su quando e cosa aprirà. Ad esempio il parco Perle d’acqua la scorsa stagione è rimasto chiuso. A fronte di questo, ha sottolineato il direttore, le recensioni e le lamentele di albergatori e clienti per i servizi che venivano erogati non sono certo mancate. La partita è seguita anche dal municipio. Un anno fa la giunta Angelini si mise di mezzo, mediando tra proprietà e dipendenti. Infine le Terme aprirono l’8 maggio.

Si era parlato anche di un piano di rilancio, di cui tuttavia non si è vista traccia. "Condivido e rilancio le preoccupazioni del direttore di Federalberghi sul futuro delle Terme – dice Gobbi –. Ritengo non sia più possibile navigare a vista, è proprio dal rilancio di un settore strategico come porrebbe diventare quello termale, ma più in generale del welness come motore trainante di flussi turistici anche in bassa stagione, che passa un nuovo rilancio di Riccione. Va in tempi brevi convocata la proprietà delle Terme per capire effettivamente se e come intende procedere e con quale piano di sviluppo. Ritengo poi che la stessa amministrazione possa valutare un coinvolgimento in un’eventuale futura partnership".

Andrea Oliva