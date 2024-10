Il Comune fa i conti al Gelso sport : "Perizia in vista dell’acquisto"

Passi avanti per il Gelso sport. "Abbiamo stimato il valore della piscina e dell’intera struttura attraverso una perizia. La nostra intenzione resta quella di acquistare lo stabilimento". Così il vicesindaco Francesco Grassi sulla piscina, che è chiusa dal luglio 2022. Uno stop nato dopo il contenzioso tra la società Gelso sport e la Rev gestione crediti di Milano (è la società proprietaria del credito concesso). La piscina è attualmente nella disponibilità della Rev, che ha vinto il contenzioso. L’impianto non ha più riaperto ed è stato più volte danneggiato da vandalismi.

L’amministrazione – a maggio – tramite un atto di indirizzo ha manifestato la volontà di acquistare la piscina. Un’operazione fattibile ma costosa per le casse del Comune. E per andare avanti l’amministrazione ha fatto fare una perizia sul valore dell’immobile. La relazione è stata consegnata all’agenzia Cerved, incaricata dalla Rev di trovare gli acquirenti per il Gelso sport. "Dopo aver fatto eseguire la valutazione economica dell’immobile, abbiamo consegnato la perizia all’agenzia Cerved. E ora attendiamo la loro risposta – spiega il vicesindaco Francesco Grassi – e gli esiti della loro perizia". E se non ci sarà troppa distanza tra offerta e domanda, l’affare potrà andare in porto. "Noi siamo pronti ad acquisire il Gelso sport – ribadisce Grassi – La trattativa è in corso". Entro qualche settimana la Cerved dovrebbe dare una risposta al Comune, che potrebbe non essere l’unico interessato all’acquisto. Per la piscina potrebbero arrivare offerte anche da investitori privati.

"La Cerved sta valutando se fare un’evidenza pubblica. Nel caso in cui la piscina dovesse finire in mano ai privati, la cosa importante è che il Gelso sport finalmente venga riaperto. Si tratta di un impianto sportivo troppo importante per Bellaria, che ne avverte da tempo la mancanza". Ricorda, il vicesindaco, che il centro sportivo ogni giorno accoglieva giorno centinaia di persone, di Bellaria e anche di comuni vicini. "È una struttura fondamentale per la città, che può offrire un ampio ventaglio di attività sportive e legate al benessere". Il Comune spera che la partita della piscina si possa sbloccare da qui ai primi mesi del 2025. Se sarà l’amministrazione a metter le mani sull’impianto, andrà trovato poi un gestore.

Aldo Di Tommaso